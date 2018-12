Um orgão de propaganda do Estado Islâmico (ISIS), o Amaq, reinvindicou o atentado de Estrasburgo, no mercado de Natal, que vitimou três pessoas e feriu outras doze. Segundo o comunicado do grupo terrorista, Chérif Chekatt, o atirador, é um "soldado do Estado Islâmico, e realizou esta operação em resposta à chamada para ter como alvo os cidadãos dos países parte da coligação internacional contra o ISIS na Síria e no Iraque.