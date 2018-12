Benfica acusa Sport TV de enganar clientes “sem qualquer pudor” e de “manipulação”

Em causa está a transmissão do jogo do FC Porto frente ao Portimonense

Esta sexta-feira, o Benfica fez duras críticas à Sport TV, no âmbito da transmissão do jogo entre o FC Porto e o Portimonense. O clube fala em 'manobra de diversão' do canal e diz que este se trata de "um dos casos mais lamentáveis nos 20 anos" de existência do canal.

"No intervalo do FC Porto-Portimonense, da jornada anterior, a Sport TV tentou enganar os seus próprios clientes, sem qualquer pudor, a propósito do penálti que ficou por assinalar sobre Nakajima. O derrube de 'Felipe Vale-Tudo' ao extremo japonês do Portimonense foi tão evidente que, desta vez, não houve um único especialista de arbitragem com coragem para dizer o contrário. A Sport TV, porém, prestou-se a um papel ridículo, lamentável e indigno, pondo seriamente em causa os princípios mais elementares daquilo que deve ser a relação de uma empresa com os seus consumidores. Há limites para tudo", lê-se na News Benfica, publicada no seu site oficial.

No entanto, o clube vai mais longe e fala mesmo em manipulação: “O que fez, então, a Sport TV? Enquanto se esperava pelo início da 2.ª parte, pôs no ar imagens manipuladas (e misturadas) que não correspondiam ao lance da grande penalidade que ficou por assinalar. Nessa outra jogada, também protagonizada por Felipe e Nakajima, o jogador do FC Porto não cometeu falta. A Sport TV tentou através dessas imagens fazer-nos crer, portanto, que o brasileiro não tocou em Nakajima", pode ler-se ainda no site.