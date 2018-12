Homem viveu cerca de um ano com cadáver da mãe em casa para ter direito a pensão

Alerta foi dado às autoridades por um vizinho que se começou a queixar do cheiro vindo do apartamento.

Um homem viveu durante cerca de um ano com o cadáver da mãe em casa para poder receber a pensão da mesma. Tudo aconteceu em Carabanchel, em Madrid, Espanha.

O alerta foi dado às autoridades por um vizinho que se começou a queixar do cheiro que vinha do apartamento, uma vez que o corpo se encontrava já em pleno estado de decomposição.Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram uma gaveta que era utilizada como caixão e que estava trancada a parafusos.

O homem, de 62 anos, tinha várias velas e flores à volta do corpo, escreve a imprensa espanhola, que adianta ainda que a mulher de 92 anos terá morrido de causas naturais.

O homem acabou por ser detido e está agora a aguardar julgamento.