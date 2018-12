Morreu a primeira mulher a fazer parte de um governo português

Morreu Maria Teresa Lobo, a primeira mulher a fazer parte de um governo em Portugal.

A morte foi anunciada nas redes sociais pelo antigo embaixador Francisco Seixas da Costa. Maria Teresa Lobo tinha 89 anos e morreu no Brasil.

“Por essa altura, em toda a Europa e não só, já muitas mulheres tinham sido escolhidas para governantes. Por cá, em tempo de ditadura, foi preciso esperar até esse ano para ver uma mulher integrar um governo, ainda que apenas como subsecretária de Estado da Saúde e Assistência”, lê-se na publicação.

“Recordo bem a novidade, quase "histórica", que a sua nomeação constituiu. Aquela cabeleira enfunada, muito da época, foi uma imagem que encheu então os jornais e a televisão, passando subliminarmente como uma "prova" da "abertura" marcelista. De origem indiana, circunstância que, a partir dos anos 50, se acentuou como uma notória "via" de ascensão na sociedade portuguesa (embora não apenas no seio do regime), Maria Teresa Lobo tinha tido já uma carreira interessante de serviço público, a montante da sua entrada para o governo. Por ocasião do 25 de abril, Maria Teresa Lobo já não fazia parte do governo, de onde saíra em 1973. Era deputada na Assembleia Nacional. Foi então viver para o Brasil, tal como aconteceu com outras figuras ligadas à Situação (expressão deliciosa que, no vocabulário comum da época, era o contraponto da Oposição), do setor político e de áreas económicas, que se sentiram ameaçadas ou incomodadas com o curso da Revolução. A esmagadora maioria dessas pessoas acabou por regressar a Portugal. Ela decidiu ficar por lá. Como jurista que era, veio a conseguir garantir no Brasil um percurso profissional de mérito. Escreveu também sobre temas tributários e sobre os processos de integração político-económica regional, como a União Europeia e o Mercosul”, acrescentou.