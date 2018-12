Natal nas ruas. PSP reforça segurança

Esta sexta-feira, a PSP anunciou que reforçou o policiamento em várias zonas do páis, em especial junto das áreas comerciais, dos terminais de transportes públicos e outros locais onde há uma grande concentração de pessoas. Em causa está a operação de Natal desta força de autoridade, que se realiza todos os anos nesta época.

A “Operação Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2018-2019”, termina às 24h00 do dia 1 de janeiro, e tem como objetivo garantir o sentimento de segurança dos cidadãos, explica a PSP em comunicado.

Além disso, a mesma força de autoridade indica que no terreno estarão agentes em patrulha, polícias do trânsito e da investigação criminal, Equipas de Intervenção Rápida e Equipas de Prevenção e Reação Imediata.

No que diz respeito aos terminais rodoviários, a PSP afirma que será dada “particular atenção” a esta zona, assim como à segurança portuária e à fiscalização nas zonas de diversão noturna.

A PSP diz ainda que vai intensificar a fiscalização ao excesso de velocidade, ao desrespeito da obrigação de parar no sinal vermelho, à utilização do telemóvel durante a condução, à não utilização ou utilização incorreta de acessórios de segurança, à condução sob influência do álcool e substâncias psicotrópicas, à circulação em sentido oposto e desrespeito da cedência de passagem.

Na mesma nota, a PSP informa que as operações de fiscalização rodoviária vão ser “particularmente reforçadas” entre os dias 21 a 26 de dezembro e 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2019.