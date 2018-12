Belenenses SAD vai deixar de usar a Cruz de Cristo

Entidade vai acatar ordem do tribunal, mas admite recorrer

A SAD do Belenenses anunciou que vai deixar de ter a Cruz de Cristo como símbolo, cumprindo uma ordem judicial. No entanto, a entidade já disse que vai recorrer para o Tribunal da Relação.

Recorde-se que a SAD do Belenenses clube está em cisão com ‘Os Belenenses’ desde dezembro, quando mais de 90% dos sócios aprovaram processar a SAD, para que esta fosse impedida de usar os símbolos e nome d´Os Belenenses.

O Tribunal da Propriedade Intelectual deu razão ao Belenenses clube, proibindo assim a utilização do nome e dos símbolos por parte da SAD.

A SAD do Belenenses admite agora, através do comunicado, acatar as ordens judiciais. Pelo menos, até à decisão inicial ser revogada.

No comunicado, a SAD sublinha que o clube não tem direito a proibir a utilização e que a decisão do tribunal se trata de um erro.

O que está em causa é saber se o Belenenses clube tem "direito a impedir seja quem for de usar a Cruz de Cristo como símbolo"., um argumento que a SAD diz que o tribunal não reconheceu.

Para a SAD, a sentença do tribunal "coleciona erros clamorosos, inconcebíveis e inadmissíveis", no entanto "por respeito", o símbolo da Cruz de Cristo deixará de ser usada.