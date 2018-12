Reaberto julgamento do caso de violência doméstica de Carrilho a Bárbara Guimarães

O Tribunal da Relação de Lisboa pediu que o julgamento do caso de violência doméstica entre Manuel Maria Carrilho e Bárbara Guimarães fosse reaberto, estando já a primeira sessão marcada para o dia 9 de janeiro.

De acordo com o comunicado divulgado esta sexta-feira na página do Ministério Público de Lisboa, o tribunal aceitou um recurso do MP, determinando então a reabertura da audiência.

Recorde-se que Manuel Maria Carrilho tinha sido absolvido há um ano do crime de violência doméstica e de vinte e dois crimes de difamação.