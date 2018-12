Apesar de ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo, a verdade é que a sua realidade nem sempre foi esta. Em entrevista ao canal de Yotube ‘Primo Rico’, o futebolista falou sobre algumas dificuldades por que passou ao longo da sua infância, até chegar a este patamar.

"Sempre tivemos dificuldades, mas nunca nos faltou nada básico, como comida. Lembro-me de dizer à minha mãe que queria comer uma bolacha e de ela responder que não tinha dinheiro para a comprar. Ela tentou consolar-me dizendo que quando o meu pai recebesse o salário no final do mês compraria. Mas eu disse-lhe que não havia problema. 'Um dia vou ser rico e vou comprar uma fábrica de bolachas'. Ela às vezes ainda fala nisto e chora...", contou o jogador em entrevista ao canal de Youtube, ‘Primo Rico’.

Além disso, o jogador do PSG contou ainda que vivia com mais oito pessoas da sua família em casa e que na hora de ir dormir, nem sempre era fácil: “Havia muitas dificuldades quando um ia dormir. Os outros também tinham de ir porque o colchão era do tamanho do quarto", disse. "A partir dos 14 ou 15 anos soube que não me faltaria mais nada. Desde que fizesse uma boa gestão do meu dinheiro e as coisas me corressem bem...Os meus pais ajudaram-me imenso", sublinhou o futebolista.