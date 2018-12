Manuel Luís Goucha: "Acho que estou a criar um monstro"

A revelação do apresentador da TVI

Manuel Luís Goucha esteve no jornal da hora de almoço da TVI a falar sobre o seu novo programa, O Monte do Manel.

Este programa, que tem ante-estreia marcada para amanhã, durará apenas duas semanas. O objetivo é mostrar a casa de férias do apresentador, enquanto os estúdios do Você na TV são remodelados.

O programa está a ser visto como uma rampa de lançamento para Rui Oliveira, companheiro de Goucha. Há já quem fale numa participação no Você na TV no futuro. Goucha aproveitou a sua intervenção no jornal para elogiar o companheiro, que tanto apoio tem dado nesta fase.

“O Rui tem vantagens em relação a mim, eu sou muito prático, muito pragmático (…) O Rui não, o Rui tem uma maneira muito do toque, muito afetuosa. Eu acho que ele se vai desenvencilhar muito bem, acho que estou a alimentar, a criar um monstro. que me vai ultrapassar em simpatia”, afirmou.

“O Rui já gravou muitas peças que vão entrar no programa a partir de segunda-feira. Eu estive a edita-las, e claro que tem muita margem de progressão em termos profissionais, mas eu penso que as pessoas se vão deixar encantar com a verdade daquele ser humano”, acrescentou.