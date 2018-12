Pep Guardiola elogia dois treinadores portugueses

Em entrevista à ESPN, Pep Guardiola falou sobre dois treinadores portugueses: Marco Silva (Everton) e Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk).

Sobre o treinador dos toffees, o treinador do City revelou que o técnico português "foi inteligente na contratação do Richarlison [jogador brasileiro contratado no último defeso ao Watford, ex-equipa que Marco Silva orientou]".

"É um jogador de tipo mundial, muito rápido, forte, alto, que joga pela direita e pela esquerda e que consegue sacar faltas com grande regularidade. Pagaram caro [25 milhões de euros], mas tiveram um jogador muito bom", explicou o espanhol.

Refira-se que o investimento feito por parte do emblema de Liverpool na última janela do mercado tem sido muito elogiado por grande parte dos treinadores da Liga inglesa. José Mourinho, por exemplo, já referiu isso mesmo, defendendo, no entanto, que "apesar do investimento fenomenal", os toffees vão terminar atrás do Manchester United na tabela classificativa da Premier League.

Recorde-se que o Everton desloca-se este sábado até ao reduto do Manchester City. Os comandados de Marco Silva ocupam atualmente o 7.º lugar na tabela com 24 pontos, enquanto os citizens estão no 2.º posto, com 41 pontos, a um do líder Liverpool.

Já sobre Paulo Fonseca, Guardiola disse que os ucranianos do Shakhtar Donetsk, equipa que o português atualmente treina, "são uma das equipas europeias que melhor joga futebol".

"Também é ajudado pelo ‘toque brasileiro’ que jogadores como o Taison, Marlos e Éder dão. Têm jogadores muito bons", continuou.

Recorde-se que na época transata, já sob o comando de Paulo Fonseca, o Shakhtar venceu o City, por 2-1, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.