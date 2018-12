Espanha. Adeptos do Barcelona exigem que Figo seja apagado do Camp Nou

Já passaram mais de 18 anos desde a polémica mudança de Barcelona para Madrid, mas os adeptos de futebol não esquecem. O nome de Luís Figo ainda causa urticária na Catalunha, e isso ficou bem visível nos últimos dias: a associação de adeptos do Barcelona "Un Crit Valent" anunciou ter enviado uma carta para a direção do Barça a exigir a retirada de uma placa com o nome do antigo internacional português que se encontra junto à porta 42 do Camp Nou.

"Não entendemos como é que, passados 18 anos, é possível ainda manter aquela placa, com a conivência de diferentes direções. Figo manipulou, mentiu e prejudicou os sócios do Barcelona", pode ler-se na carta da referida organização de adeptos, que revelou ainda uma abertura por parte dos responsáveis das instalações para "estudar a proposta".