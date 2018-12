Esta é a posição sexual mais perigosa para os homens

Isto porque esta posição é responsável por metade das fracturas penianas – de acordo com os casos analisados em três hospitais no Brasil, lê-se no site Independent.

De acordo com os cientistas, que publicaram o seu estudo no jornal Advances in Urologyin, esta situação pode ocorrer porque as mulheres pressionam o pénis com todo o peso do corpo quando estão nesta posição.

Metade dos homens que sofreram este tipo de fractura afirma ter ouvido “um estalo” no momento em que ocorreu a lesão.

Já posição de ‘missionário’ – o homem por cima e a mulher por baixo – é considerada a mais segura no que diz respeito a este tipo de problemas.