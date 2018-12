Jessica Athayde desistiu do Dança com as Estrelas? Atriz esclarece

A atriz está grávida do primeiro filho com Diogo Amaral

Jessica Athayde reagiu publicamente aos rumores que davam conta de que iria desistir do programa Dança com as Estrelas.

“Então, tenham calma. Eu vou ficar no programa até conseguir, naturalmente, porque estou grávida", explicou a atriz no programa Você na TV.

"Tenho sempre, obviamente, a minha médica a acompanhar-me. A minha gravidez está em primeiro lugar, a partir do momento em que a minha participação criar algum desconforto eu terei que desistir do programa. Mas neste momento fico até que o público me mande embora", acrescentou.

