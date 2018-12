“Coletes Amarelos” voltam à rua com mobilização mais fraca

No quinto dia de protestos dos “Coletes Amarelos” foram detidas, em Paris, 25 pessoas, anunciou a polícia parisiense às 9h00 (8h00 em Lisboa). Um número que fica muito aquém das 278 pessoas que na semana anterior, à mesma hora, tinham sido detidas na capital francesa.

Segundo a France Press a mobilização que se vê este sábado parece ser mais fraca do que as anteriores. A razão pode estar relacionada com a divisão entre o grupo de manifestantes mais moderados – chamados “Coletes Amarelos Livres” – que têm manifestado a intenção de dialogar com o governo, e o grupo que quer continuar a lutar por melhores condições de vida.

Emmanuel Macron anunciou no início da semana o aumento de 100 euros no salário mínimo, a isenção de impostos nas reformas baixas e recuou no aumento dos impostos sobre os combustíveis.

O apelo do governo para que esta manifestação fosse suspensa por causa do ataque de Estrasburgo pode também ter estado na justificação de uma menor adesão. Benjamim Griveaux, porta-voz do governo, disse esta quinta-feira que as manifestações não iam ser proibidas mas relembrou que as forças policiais “foram colocadas a trabalhar exaustivamente nas últimas semanas” – quer por causa das manifestações quer por causa das operações de caça ao homem em Estrasburgo.

Este sábado foram destacados oito mil agentes e 14 veículos blindados. Na semana passada 136 mil pessoas saíram à rua em protesto, tendo sido identificadas pelas autoridades cerca de duas mil pessoas.