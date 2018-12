Shakira acusada de fuga ao fisco

Shakira está a ser condenada por fraude fiscal em Espanha. Segundo a acusação do Ministério Público, divulgada esta sexta-feira, a cantora terá simulado residência nas Bahamas, quando vivia em Barcelona, para não pagar impostos em Espanha.

A cantora é acusada de defraudar o fisco em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014, avança o El País citando um comunicado da Autoridade Tributária.

Durante esse período, Shakira viveu em Barcelona com Gerard Piqué, jogador do Barcelona. No entanto a alteração da morada fiscal só aconteceu em 2015 e por motivos fiscais.

O pedido de acusação foi feito pelo fisco espanhol, no final do ano passado, e só agora foi conhecida a resposta do Ministério Público.