Jardim zoológico britânico evacuado devido a incêndio | Vídeo

Um incêndio que deflagrou num edifício do jardim zoológico de Cheshire, em Inglaterra, obrigou a autoridade a evacuar o espaço.

No local, segundo a imprensa britânica, estão os bombeiros mas ainda não há detalhes sobre a origem do fogo ou de feridos, sejam pessoas ou animais.

No jardim zoológico de Cheshire vivem cerca de 21 mil animais.

Imagens e vídeos do acontecimento foram publicadas nas redes sociais.

Fire at Chester Zoo - hope humans and animals evacuated safely - fire crews arriving on their scene. @CheshireLive pic.twitter.com/AI7R2ARANW

Chester Zoo is EVACUATED as huge fire breaks out at wildlife park that's home to 21,000 animals https://t.co/qJFGo0B5qL pic.twitter.com/VPb3snftuX