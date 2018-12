Ator do Disney Channel detido quando ia encontrar-se com uma menor num hotel

O ator participa na série “Andi Mack” e terá combinado um encontro sexual com uma menor que acreditava ter 13 anos

Stoney Westmoreland, ator da série “Andi Mack” que é transmitida no Disney Channel, foi esta sexta-feira preso por alegada tentativa de abuso sexual a uma jovem de 13 anos. O ator foi despedido da série.

“Dada a natureza das acusações e a nossa responsabilidade em prol do bem-estar dos nossos empregados, 'libertámo-lo' do papel que desempenhava atualmente e não voltará a trabalhar na série, na terceira temporada”, disse o porta-voz do canal, citado pela revista People.

Segundo o depoimento arquivado no tribunal, citado pela KSL, Westmoreland, de 48 anos, terá trocado mensagens com uma pessoa que acreditava ter 13 anos através de uma aplicação que é usada para “conhecer pessoas com o propósito de se envolver sexualmente”.

O ator enviou fotografias pornográficas à jovem e terá pedido que lhe enviasse fotos nuas. Westmoreland foi detido pelas autoridades quando se dirigia a um quarto de hotel onde se iria encontrar com a jovem.

O ator participou ainda em séries conhecidas como “Scandal”, “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, “NCIS” e “Gilmore Girls”.