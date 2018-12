Dolores Aveiro publica novas fotografias dos netos

A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou momentos com Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina

Dolores Aveiro juntou-se aos netos para desejar boa sorte a Cristiano Ronaldo. No dia em que a Juventus defronta o Torino, a matriarca da família Aveiro partilhou duas fotografias: uma com Cristianinho e outra com os netos mais novos.

Na fotografia com Cristianinho, Dolores Aveiro aproveitou o momento para desejar um “bom fim de semanas para todos” enquanto mostrava algumas das decorações de Natal.

Já com os gémeos – Eva e Mateo – e com a mais neta mais nova, Alana Martina, a matriarca da família Aveiro desejou “boa sorte para a Juventus”, recorrendo a emojis de coração.