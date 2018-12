Acidente na A8 faz um morto

Colisão ocorreu na zona do Bombarral

Dois veículos ligeiros embateram esta manhã no sentido Sul/Norte da A8, na zona do Bombarral (Leiria), causando um morto - uma mulher de 89 anos - e quatro feridos.

Dois dos feridos, um homem de 82 anos e uma mulher de 71, estão em estado grave e foram transportados para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste. Quanto aos feridos ligeiros, um foi assistido no local e outro foi também transportado para o hospital.

O acidente levou ao local 25 operacionais e 10 veículos.