"Esta estrada está um perigo", diz Assunção Cristas no Facebook

A líder do CDS-PP fez um direto no Facebook explicando que hoje, por todo o país, o partido está a sinalizar as estradas em perigo

O vídeo mostra Assunção Cristas com uma cartaz no qual se lê "Esta estrada está um perigo! Até quando, senhor primeiro-ministro?" e foi gravado esta tarde, no IP6, que liga a A8 a Peniche.

Na publicação, Cristas diz que "estas faixas do lado direito estão cortadas há mais de um ano. Porquê? Porque temos fissuras, a estrada abriu, não pode ser usada e a obra está prometida há mais de um ano", que explica depois que hoje, por todo o país, o partido está a sinalizar as estradas em perigo.

"Este é um exemplo do estado das nossas infraestruturas, e nós hoje, CDS, de Norte a Sul do país, estamos a sinalizar estes pontos críticos e a fazer uma pergunta clara: até quando, senhor primeiro-ministro? As obras são prometidas mas na verdade não acontecem. E há casos que ainda nem sequer estão identificados", lamenta a líder do CDS-PP.