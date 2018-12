Marco e Mou à prova

Everton de Marco Silva desloca-se hoje ao reduto do Manchester City. Amanhã será a vez do United, de Mourinho, defrontar o Liverpool.

Jogo grande a abrir e a fechar a 17.ª jornada da Liga inglesa. E com dois treinadores portugueses como protagonistas. O Everton de Marco Silva desloca-se este sábado até ao Etihad Stadium para medir forças com o Manchester City, atual segundo classificado do campeonato inglês com 41 pontos, menos um que o atual líder, o Liverpool, que recebe, no domingo, o Manchester United, de José Mourinho. Os red devils são atualmente sextos classificados na tabela, com 26 pontos, mais dois que os toffees, que ocupam o sétimo posto.

Missões espinhosas, por isso, para os dois técnicos portugueses, que vão tentar travar o embalo dos reds e dos citizens.

De notar ainda que os comandados de Jürgen Klopp são neste momento a única equipa da Premier League que mantém a invencibilidade depois do conjunto de Pep Guardiola ter sofrido a primeira derrota na ronda anterior, diante do Chelsea, no Stamford Bridge.

Recorde-se que na semana passada, o outrora ‘Special One’ disse que o Everton não iria terminar a prova à frente dos red devils «mesmo com o investimento fenomenal» que os toffees fizeram. Marco Silva respondeu na defensiva: «Veremos no final da temporada se o prognóstico está correto ou errado».