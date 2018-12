FC Porto reforça liderança nos Açores

Dragões estiveram a perder mas deram a volta, com polémica.

Zé Manel, um ex-jogador ligado ao Porto que nunca chegou a vestir do azul, marcou na primeira parte. Já nos descontos, Soares empatou a cruzamento de Marega.



Na segunda parte, inverteram-se os papéis. Remate de Soares e recarga de Marega para o segundo golo do FC Porto.



Uma jogada que teve de ser confirmada pelo videoárbitro, após uma alegada falta sobre o defesa Patrick Vieira do Santa Clara. O FC Porto reforça a liderança e coloca pressão sobre Sporting e Benfica que jogam este domingo.



Os encarnados vão à Madeira jogar contra o Marítimo às 17h30. O Sporting recebe o Nacional às 20h00.