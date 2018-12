Valongo. Ocupantes do helicóptero do INEM encontrados sem vida

Os quatro passageiros que seguiam hoje no helicóptero do INEM que se despenhou em Valongo foram encontrados sem vida.

A notícia foi confirmada pelas autoridades.Numa segunda conferência de imprensa, o comandante da Proteção Civil endereçou "pêsames às famílias enlutadas". Carlos Silva especificou que dois dos corpos foram encontrados dentro da cabine do helicóptero e dois fora.

O helicóptero foi encontrado 700 metros a sul da capela de Santa Justa, no concelho de Valongo.

Carlos Silva garantiu que serão apuradas responsabilidades. Por esclarecer ficou o hiato entre o último contacto do helicóptero, registado pelas 18h30, e o arranque das operações de busca, que se verificou duas horas depois.

No aparelho seguia João Lima, comandante com cerca de 50 anos acarinhado dentro do INEM e apontado como um dos pilotos mais experientes da instituição, Luís Rosindo, co-piloto na empresa Babcock, responsável pelo aparelho ao serviço do INEM, Daniela Silva, enfermeira do INEM com cerca de 30 anos, natural do Porto e ainda Luís Vega, médico no Hospital de Santa Maria da Feira de nacionalidade espanhola com cerca de 50 anos.

A equipa tinha assegurado, na tarde deste sábado, o transporte de uma doente grave do Hospital de Bragança para o Hospital de Santo António, no Porto. Saíram de Macedo de Cavaleiros pelas 15h00, entregaram a doente no Porto pelas 18h10 e regressavam à base quando ocorreu o acidente. Estava prevista uma paragem para abastecimento que não chegou a acontecer.