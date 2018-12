Valongo. Helicóptero foi encontrado graças à geolocalização do rádio SIRESP

“Houve várias averiguações por parte da PJ no sentido de identificar os telemóveis das vítimas"

O helicóptero do INEM que caiu no último sábado em Valongo, provocando a morte de quatro pessoas, foi localizado a partir da geolocalização do rádio SIRESP a partir da identificação dos telemóveis pela Polícia Judiciária (PJ).

“Houve várias averiguações por parte da PJ no sentido de identificar os telemóveis das vítimas e conseguiu-se uma coordenada clara a partir do momento em que se identificou o rádio SIRESP, que estava presente na aeronave", explicou José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil.

Relativamente ao facto de o último registo do helicóptero do INEM ter sido 18h30 e a Proteção Civil só ter recebido o alerta pelas 20h25, José Neves prefere deixar esse pormenor para “as entidades que farão a investigação do sucedido”.

Apesar da “polémica existir”, o secretário de Estado da Proteção Civil diz desconhecer que os bombeiros "tenham sido avisados primeiro que a Proteção Civil" e realça que a “Proteção Civil funcionou”.