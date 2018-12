Marcelo apresenta condolências às famílias das vítimas do acidente com helicóptero do INEM

O Presidente da República esteve em contacto durante a madrugada com o Presidente do INEM

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou este domingo as suas condolências às famílias das vítimas da queda de um helicóptero do INEM, no último sábado, em Valongo.

“Em seu nome pessoal e de todos os Portugueses, o Presidente da República apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas da queda de helicóptero do INEM, bem como ao Instituto Nacional de Emergência Médica”, lê-se na mensagem partilhada no site da Presidência da República.

Segundo o Presidente da República este é um acidente “particularmente trágico”, uma vez que “estes heróis da emergência médica, que passavam os seus dias a salvar doentes e vítimas de acidentes, tenham eles próprios perecido desta forma”.

Segundo a mesma nota, Marcelo esteve em contacto durante a madrugada com o Presidente do INEM e “coordenará com o Governo a justa homenagem a estes profissionais dedicados”.