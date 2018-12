Valongo. Dois tripulantes do helicóptero encontrados fora do aparelho

Dois dos quatro tripulantes do helicóptero do INEM que se despenhou ao final da tarde deste sábado, em Valongo, foram encontrados fora do aparelho, enquanto os outros dois se encontram dentro de aeronave, ambos encarcerados, conforme apurou o i no local já esta manhã de domingo, na Serra de Pias.

As buscas para resgatar os quatro cadáveres começaram esta manhã, depois de ter sido desbravado o terreno íngreme e de difícil acesso onde caiu o helicóptero do INEM a cerca de 700 metros da Capela de Santa Justa, na Serra de Pias, em Valongo.

Segundo o comandante distrital de Operações de Proteção Civil do Porto, tenente-coronel Carlos Alves, revelou ao i, já ao princípio da tarde deste domingo, os quatro corpos serão resgatados ao longo do dia de hoje, depois de asseguradas as condições de segurança para os próprios elementos das forças de socorro e de segurança, com cerca de meia centena de operacionais de várias corporações de bombeiros de concelhos da zona Este do distrito do Porto.

No local está um elevado número de agentes da PSP, sob o comando do intendente Carlos Almeida, do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública, que estão a colaborar ativamente nas operações.