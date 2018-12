MAI determina "abertura de inquérito técnico urgente" a incidente com helicóptero do INEM

Eduardo Cabrita determinou à Proteção Civil a abertura de um “inquérito técnico urgente” relativo ao funcionamento dos mecanismo de reporte da ocorrência e lançamento de alertas no acidente com o helicóptero do INEM, no último sábado, em Valongo.

Através de um comunicado, o ministro da Administração Interna revela que "determinou à Autoridade Nacional de Proteção Civil a abertura de um inquérito técnico urgente ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas em relação ao acidente que envolveu o helicóptero do INEM e que vitimou quatro pessoas".

Recorde-se que a Proteção Civil garante que recebeu o alerta por volta das 20h15, duas horas depois do último contacto da aeronave com a torre de controlo. Contudo, a empresa que gere a navegação aérea (NAV) afirmou hoje que alertou, meia hora após a perda de contacto com o helicóptero, entidades como a Proteção Civil e a Força Aérea para a falha de comunicação com o aparelho.