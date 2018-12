Valongo. "Operação de proteção civil decorreu de acordo com os normativos legais", garante secretário de Estado

O secretário de Estado da Proteção Civil garantiu este domingo que a operação de socorro ao acidente com um helicóptero do INEM, Valongo, em que morreram quatro pessoas decorreu de acordo com “os normativos legais”.

"Se foi assim que aconteceu, a operação de proteção civil decorreu de acordo com os normativos legais, reportando todos agentes" à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) "nas condições que a lei prevê", declarou José Artur Neves, à margem da inauguração das obras de ampliação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ansião e das comemorações do 61º. aniversário da instituição, em Leiria

José Artur Neves referiu ainda que "todos os agentes de proteção civil foram para o terreno acionados" pela ANPC, enquanto "comando operacional público" da responsabilidade do Estado.

"É o conhecimento que temos. Naturalmente que as averiguações que agora estão a decorrer esclarecerão estes aspetos", disse, acrescentado que "só os relatórios pormenorizados poderão" dar resposta definitiva.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou hoje à Autoridade Nacional de Proteção Civil a abertura de um inquérito técnico e urgente ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas em relação ao acidente.

Este é o acidente aéreo mais grave ocorrido este ano no país, elevando para seis o número de vítimas mortais em acidentes com aeronaves desde janeiro.