Só 38% dos médicos ficam no Algarve

Dos médicos formados no Algarve, apenas 38% ficam a tirar a especialidade na região, revelou este domingo o jornal “Público”.

Há um ano e meio, quando foi criado o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), o primeiro-ministro já tinha falado neste problema: “Sempre me fez confusão como é que o Algarve não consegue atrair médicos”.

Na altura, abriram 71 vagas, mas apenas 25 pessoas se candidataram para o concurso do CHUA.

Ulisses Brito, pneumologista no Hospital de Faro e responsável distrital pela Ordem dos Médicos disse ao mesmo jornal que estes médicos são "uma nova geração" que pretende "ajudar a mudar as coisas" para que a zona do Algarve passe a ter mais profissionais de saúde.