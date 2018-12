Registado sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter no Alentejo

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um sismo de magnitude 2,7 na escola de Richter foi registado no Alentejo este domingo à noite.

Segundo um comunicado do IPMA, o abalo foi registado pelas 23h12 nas estações da Rede Sísmica do Continente, com epicentro a cerca de 10 quilómetros a Oeste de Évora.

Não foram registados quaisquer danos materiais ou pessoais.

Além do concelho de Évora, o sismo foi também sentido nos concelhos de Montemor-o-Novo e Portel.