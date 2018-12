Marta Paço. A menina cega que fez história no surf português

Marta Paço, que é cega desde que nasceu, trouxe para Portugal a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Surf Adaptado.

A jovem de 13 anos, que é de Viana do Castelo, participou no no ISA World Adptative Surfing Championship, na praia de La Jolla, em San Diego, na Califórnia, juntamente com mais dois portugueses.

Nuno Vitorino, de 41 anos, conquistou a medalha de cobre e Camilo Abdula, de 38 anos, ficou em 13º lugar.

Segundo a Federação Portuguesa de Surf (FPS), em comunicado, os três atletas foram escolhidos após um estágio liderado pelo treinador da equipa nacional, Bernardo Abreu.

Esta é a segunda participação de Portugal na prova, uma competição que reune surfistas com deficiência e mobilidade reduzida de 25 países.

Marta Paço pratica surf há cerca de dois anos e tem como treinador Tiago Prieto do Surf Clube de Viana do Castelo.