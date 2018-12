A escolha pouco convencional de Melania Trump

A primeira-dama norte-americana optou por um look pouco convencional para o baile anual do Congresso da Casa Branca deste ano, no sábado passado.

Melania Trump escolheu um vestido branco de lantejoulas da coleção primavera-verão da Céline, um dos últimos da era Phoebe Philo, ex-diretora criativa da marca francesa, antes de chegada de Hedi Slimane.

Esta, aliás, não é a primeira vez que a mulher de Donald Trump opta por uma criação de Céline, de Philo. Na sua visita a África, em outubro, a primeira-dama também usou um vestido da casa francesa.

Melania Trump, ao contrário de muitas das suas antecessoras, parece preferir marcas estrangeiras em vez de estilistas nacionais.

Michelle Obama escreveu no seu livro Becoming que fazia questão de escolher criações norte-americanas, em especial da autoria de designers menos conhecidos do público, acabando assim por lhes dar destaque.