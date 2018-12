Supermercado evacuado no Reino Unido devido à presença de pacote suspeito

A polícia e uma equipa de inativação de engenhos explosivos foram chamadas esta segunda-feira a um supermercado em Chelmsford, em Essex, no Reino Unido, devido à presença de um pacote suspeito no local.

De acordo com as autoridades, a loja e o parque de estacionamento do supermercado foram evacuados por precaução e foi criado um perímetro de segurança, sendo que as pessoas foram aconselhadas a manterem-se afastadas do espaço comercial.

De acordo com as últimas atualizações, a polícia informou que a equipa de inativação de engenhos explosivos do Ministério da Defesa inglês retirou o pacote e que a situação já está normalizada.

As investigações ao ocorrido vão continuar.

We're called at 10.10am today with reports of a suspicious package at @asda in Chelmer Village, #Chelmsford.

We've contacted the Ministry of Defence EOD unit. A cordon remains in place as a precaution and the store has been evacuated as a precaution. Please avoid the store area. pic.twitter.com/9P8wH9U51v