Bruno de Carvalho vai lançar um livro

Ex-dirigente 'leonino' utilizou as redes sociais para revelar novo projeto

Bruno de Carvalho já havia anunciado que estava a trabalhar num novo projeto. Esta segunda-feira, o ex-presidente do Sporting revelou que irá lançar um livro sobre os “bastidores” dos seus cinco anos de presidência no clube de Alvalade.

“O novo projeto é um livro sobre os bastidores da minha presidência. No primeiro trimestre de 2019 será o lançamento. Mais novidades em breve”,escreveu Bruno de Carvalho na sua conta de Instagram.

Recorde-se que no último sábado, em Assembleia Geral (AG), quase 70% dos sócios do Sporting (68,55%) votaram pela manutenção da medida disciplinar aplicada ao antigo dirigente ‘leonino’. Desta forma, Bruno de Carvalho vai continuar suspenso de sócio do clube.