Pai de Meghan Markle pede ajuda à rainha para fazer as pazes com a filha

Thomas Markle deu uma entrevista à ITV, transmitida no domingo passado, na qual faz um apelo a Isabel II, para que o ajude a falar com a filha.

O pai de Meghan Markle sublinhou que tem muitas saudades da filha e que quer resolver os problemas com ela.

"Eu gostava que a rainha fizesse o que conseguisse, penso que ela gostaria de resolver os problemas da família. Todas as famílias, reais ou não, são iguais e devem estar juntas durante esta época festiva", afirmou Thomas Markle.

O sogro de Harry revelou que não recebeu qualquer postal de boas festas, aliás não tem tido sequer resposta às mensagens diárias que envia à filha.

"Fui apagado. Não tenho a certeza do que está a acontecer. Amo muito a minha filha. Gostava que ela me contactasse, que me enviasse uma mensagem, qualquer coisa. Tem de haver lugar para mim. Eu sou pai dela. Tudo o que posso dizer é que ela sabe que eu estou aqui e que tentei chegar ao contacto com ela e que preciso que ela fale comigo. Amo-a muito. Amo muito a minha filha e ela sabe disso", acrescentou.

Thomas Markle falou também da sua nova condição de avô, esperando que com o nascimento do bebé de Meghan e de Harry, a filha volte a entrar em contacto.

"Penso que ela vai ser uma boa mãe e talvez as coisas se suavizem um pouco e nós retomemos o contacto. Estou a torcer para que corra tudo bem e que eles tenham um bonito bebé. Espero conseguir ver a pequena Meghan ou o pequeno Harry".