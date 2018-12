Incêndio em Braga destruiu pelo menos 35 automóveis

O fogo deflagrou na empresa Olivauto, na Rua Cidade do Porto

Arderam pelo menos 35 automóveis, esta manhã de segunda-feira, no incêndio de grandes proporções que deflagrou numa zona industrial e comercial de Braga.

Segundo apurou o i no local, as instalações da empresa Olivauto, na Rua Cidade do Porto, em Ferreiros, Braga, ficaram totalmente destruídas

Devido à dimensão do sinistro, os Bombeiros Sapadores de Braga tiveram de ser auxiliados por outras corporações da região, entre as quais de Amares, da Póvoa de Lanhoso e dos Famalicenses.