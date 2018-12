Antigo edíficio dos CTT vai ser o "maior hostel de Portugal"

“Lisboa é um dos destinos mais badalados do mundo e mal podemos esperar para que a Clink esteja presente”, disse Niall O’Hanlon, diretor de aquisições da Clink Hostels.

A antiga loja dos CTT - Correios de Portugal na Rua da Palma, um edíficio com cerca de 4.500 metros quadrados, vai agora tornar-se no “maior hostel de Portugal”, segundo afirmou a Worx Real Estate Consultants, empresa que representou a Clink Hostels, compradores do edíficio, durante o negócio.

“Lisboa é um dos destinos mais badalados do mundo e mal podemos esperar para que a Clink esteja presente”, disse Niall O’Hanlon, diretor de aquisições da Clink Hostels.

A marca presente em três das mais importantes cidades europeias conta com edifícios icónicos, acessíveis aos jovens viajantes, como antigo laboratório em Amsterdão ou um tribunal vitoriano em Londres.

Venda por 8,5 milhões

O edifício da antiga loja CTT Socorro faz parte de uma das 22 lojas encerradas pelos CTT e foi vendida, no passado dia 5 de dezembro, à Clink Hostels por 10,3 milhões de euros, representando uma mais-valia de 8,5 milhões de euros.

O negócio faz parte de um plano de reestruturação dos CTT em que a empresa anunciou alienar cerca de 30 ativos não estratégicos por forma a melhorar a rentabilidade.