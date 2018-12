PJ investiga incêndio que destruiu oficina de automóveis em Braga

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio que na manhã desta segunda-feira destruiu uma oficina e deixou calcinados 35 automóveis.

Os inspetores da PJ de Braga estão a fazer perícias e a recolher vestígios do fogo que irrompeu pouco depois das sete horas da manhã de hoje.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga está desde o princípio desta tarde a escorar as instalações da empresa Olivauto, perto do complexo industrial da antiga Grundig Blaupunkt, na Rua Cidade do Porto, em Ferreiros, a principal entrada a sul da cidade de Braga.