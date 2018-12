O ator brasileiro, Luís Gustavo, de 84 anos, foi internado na passada sexta-feira de urgência. A imprensa brasileira avança que o artista possa ter sido diagnosticado com cancro.

No entanto, a informação ainda não foi confirmada por ninguém da sua família e, em declarações à imprensa brasileira, a mulher do ator disse que ainda não tinha sido possível descobrir quais as causas do internamento do marido.