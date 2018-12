Jennifer Lawrence nega envolvimento sexual com Harvey Weinstein após declarações polémicas

Um novo processo movido contra Harvey Weinstein, iniciado por uma atriz cuja identidade não foi revelada, indica que o produtor terá atraído a alegada vítima para um local isolado, com o objetivo de falar sobre a sua carreira. No entanto, tudo terá servido para a agredir sexualmente.

No mesmo processo, a atriz em questão diz que Weinstein falou do seu caso com Jennifer Lawrence, para mostrar que poderia fazer o que quisesse com a carreira de qualquer ascendente a atriz. “Dormi com a Jennifer Lawrence e olha onde ela está. Acabou de ganhar um Óscar”, terá dito o produtor.

Depois dessas afirmações terem vindo a público, a atriz emitiu um comunicado sobre o assunto: “O meu coração está partido por todas as mulheres que foram vitimas de Harvey Weinstein”, disse Jennifer Lawrence, deixando claro que os dois nunca se envolveram. “Nunca tive nada com ele para além de uma relação profissional. Isto é outro exemplo das táticas predatórias e mentiras que ele alimentou para atrair as mulheres", afirmou a atriz de Hollywood.

Por sua vez, também um dos representantes do produtor disse que as afirmações eram falsas e que serviram para “chamar a atenção da imprensa”. Na mesma nota, a defesa de Weinstein disse que lamenta que esta tenha sido “arrastada” para a história.