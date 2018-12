"A brisa do Atlântico e o delicioso Portugal"

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está em Portugal e não resistiu em partilhar uma imagem da beleza do nosso país nas redes sociais.

Na imagem, a modelo espanhola surge junto ao mar, com um ‘look’ sensual: umas botas com padrão leopardo.

"A brisa do Atlântico e o delicioso Portugal", escreveu a companheira do craque no Instagram, esta segunda-feira.