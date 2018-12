Neste país, mais de metade da população acredita em elfos

A época natalícia é uma altura mágica: o Pai Natal faz parte do imaginário de milhões de crianças em todo o mundo, as histórias com duendes e renas fazem as delícias dos mais pequenos e todos sonham com o dia em que poderão falar e brincar com um boneco de neve. Mas existe um sítio do planeta onde metade da população acredita na existência de outras criaturas mágicas: elfos.

Os elfos são seres muito pequenos – no máximo, chegam aos 90 centímetros de altura. Têm orelhas muito grandes e usam roupa velha e simples. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não andam por aí com um chapéu pontiagudo. Isso é apenas uma lenda…

Estas são algumas das curiosidades que pode aprender no caminho dos elfos em Hafnarfjörður, na Islândia, muito perto da capital Requiávique. Esta é apenas uma das inúmeras iniciativas dedicadas a estas criaturas naquele país. Isto porque, segundo a National Geographic , 54% da população da Islândia diz ser possível existir ou acredita mesmo na presença de elfos no nosso planeta.

De acordo com a mesma publicação, um membro do parlamento islandês chegou mesmo a jurar perante milhares de pessoas que a sua vida foi salva por uma família de elfos, depois de ter sofrido um acidente de automóvel. A devoção desta população é tal que existem zonas onde as estradas foram desviadas para não passarem por cima de alguns pedregulhos onde, alegadamente, estes seres vivem.

A National Geographic revela que até existe uma escola dedicada ao estudo dos elfos. São dados cursos de três a quatro horas, onde os alunos recebem manuais, chá e bolachas. No final, o aluno recebe um diploma e torna-se um ‘especialista’ nestes seres.

Se tem hipótese de fazer uma viagem até à Islândia e gostava de ‘apanhar’ um elfo pelo caminho, esta é a melhor altura para se fazer à estrada: durante a época natalícia, são muito os eventos dedicados a estas critauras. Pode ser que, com sorte, tenha um encontro mágico neste Natal.