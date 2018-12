Ataque em Estrasburgo. Polícia faz mais duas detenções

Duas pessoas foram detidas esta segunda-feira no âmbito da investigação ao ataque de Estrasburgo.

A informação está a ser avançada pela imprensa francesa, que revela que os dois homens são suspeitos de terem fornecido armas a Chérif Chekatt, o autor do ataque que esteve em fuga durante dois dias e acabou por ser abatido pelas autoridades.

Para além disso, um outro detido, uma pessoa próxima dos autores do crime, foi presente a um juiz. Os pais do atacante e os seus dois irmãos também tinham sido detidos pela polícia, mas foram libertados "por falta de elementos incriminatórios".

Recorde-se que, no domingo, as autoridades confirmaram a quinta morte na sequência do ataque no mercado de Natal de Estrasbugo. Onze pessoas ficaram feridas.