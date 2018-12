PSP alerta que ‘Coletes Amarelos’ portugueses têm dois dias para avisar as autoridades

A Direção Nacional da PSP, de forma a evitar problemas, avisou todas as entidades e cidadãos que tencionam organizar manifestações para a próxima sexta-feira, dia 21 de dezembro, que estas têm que comunicar a mesma intenção "por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis" ao presidente da câmara do município em questão.

Recorde-se que há várias pessoas que estão a inspirar-se nos protestos de França – ‘Coletes Amarelos’ -, para criarem um movimento nacional.

A manifestação francesa serviu de exemplo para Portugal, mas o secretismo à volta do que vai acontecer e o que está por detrás desta manifestação levantam algumas questões, escreve o jornal i na edição desta segunda-feira.