Imagens foram partilhadas no Instagram do ator

O ator Jaime Lorente, mais conhecido por dar vida à personagem Denver na série ‘Casa de Papel’, usou a sua página nas redes sociais para mostrar duas fotografias de quando era mais novo.

Em ambas as imagens, o ator surge a ‘olhar para o infinito’, com o pôr-do-sol no fundo.

“Em pequeno também pensava na vida”, escreveu na legenda das imagens.