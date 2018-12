Theresa May anuncia votação do Brexit para 14 de janeiro

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que iria colocar o acordo negociado com a União Europeia à votação do parlamento na semana de 14 de Janeiro, sendo discutido na semana anterior. O anúncio surge após o Partido Trabalhista, o maior partido da oposição, ter ameaçado com uma moção de censura à líder conservadora se esta não reagendasse a votação.

"Faltam pouco mais de 14 semanas até o Reino Unido sair da União Europeia, e sei que muitos membros deste parlamento estão preocupados porque temos de tomar uma decisão em breve" declarou a primeira-ministra. "Pretendemos voltar ao debate do Meaningful Vote [voto significativo] na semana de 7 de Janeiro e votá-lo na semana seguinte".

Jeremy Corbyn, que havia desafiado Theresa May a colocar o seu acordo a votos rapidamente, diz que esperar até janeiro é inaceitável e apresentará uma moção de censura à primeira-ministra.

May continua convicta em apresentar o seu acordo de saída da UE, rejeitando os apelos crescentes a um novo referendo.

“Sei que este não é o acordo perfeito de ninguém” considerou a primeira-ministra “mas se deixar-mos o perfeito ser inimigo do bom arriscamo-nos a deixar a UE sem nenhum acordo.”

A votação será mais de um mês depois da data original de 11 de dezembro, cancelada quando May admitiu a que não conseguiria uma maioria nessa votação.

A primeira-ministra afirmou que a UE tinha oferecido “clarificações adicionais” durante a cimeira europeia da última semana e que o seu governo estava a tentar conseguir “mais garantias políticas e legais”.