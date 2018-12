Nilton deixa criticas nas redes sociais sobre acidente do helicóptero do INEM

Este sábado, quatro pessoas morreram na sequência de um acidente com um helicópetro do INEM, em Valongo. Nas redes sociais, várias deixaram mensagem para homenagear as vítimas, bem como as suas famílias.

No entanto, Nilton manifestou-se de outra forma, deixando várias críticas às pessoas que têm passado pelo local onde caiu o helicóptero para poderem recolher alguns destroços e levarem para casa. "Pessoas que vão para o local onde caiu o helicóptero do INEM recolher destroços para levar para casa, devia cair-lhes outro helicóptero em cima", escreveu o comediante no Twitter.

