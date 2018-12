Ladrão rouba cadeira do Pai Natal na Madeira...mas arrepende-se

Este domingo, a cadeira do Pai Natal que se encontra no largo em frente à Igreja do Caniço, na Madeira, foi roubada, mas rapidamente foi devolvida e colocada no mesmo sítio logo no dia a seguir.

O furto tinha sido divulgado nas redes sociais da Junta de Freguesia do Caniço e, na publicação, o órgão garantia que estava a investigar quem tinha roubado a cadeira.

No entanto, a história deu uma reviravolta e a cadeira apareceu em menos de 24 horas: “Ainda bem que o autor do furto redimiu-se do ato. A população agradece e o ‘Natal da Cerca’ volta a sorrir com a restituição da cadeira para o velhinho das barbas brancas possa voltar a fazer felizes todos os quantos desejarem tirar a foto na sua oficina”, pode ler-se na publicação da conta de Facebook da Freguesia do Caniço, publicada hoje.