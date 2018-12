Número de portugueses detidos no estrangeiro diminuiu

Em 2017, houve menos 15 portugueses detidos lá fora do que em 2016

O número de portugueses detidos no estrangeiro no ano passado diminuiu: em 2017 foram presos 168 portugueses, contra 183 em 2016.

De acordo com o "Relatório da Emigração", elaborado pelo Observatório da Emigração, que se baseia em dados da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP). Dos detidos em 2017, 14 foram colocados em liberdade e, no mesmo ano, a maioria - 104 - encontrava-se na Europa.

Quanto aos motivos de detenção, a lista é encimada pelo crime de tráfico de droga (18 casos), que "continua a ser o que apresenta um valor mais expressivo". Em 97 casos, porém, o motivo da detenção não foi apurado.

Em todo o mundo, há 1942 portugueses presos.

O relatório debruça-se ainda sobre os cidadãos nacionais expulsos ou deportados para o país: no ano passado, um total de 692 portugueses foi expulso ou deportado para o país, 448 vindos da Europa e 244 do resto do mundo.