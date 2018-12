Tancos. Ministro da Defesa confia que MP "está a fazer o seu papel"

João Cravinho garantiu confiar que o Ministério Público (MP) está a fazer o seu papel relativamente ao caso do furto de material em Tancos. O ministro da Defesa disse ainda não ter mais informações além das que “lê nas notícias”.

“Essa é uma matéria que compete ao Ministério Público desvendar e confio que estão a fazer o seu papel", disse João Cravinho.

O ministro da Defesa refere ainda que vê as detenções feitas pela Polícia Judiciária (PJ) na última segunda-feira “com naturalidade”, acrescentado que esta é uma questão sob alçada da Justiça e que "as Forças Armadas darão toda a colaboração, como é normal".

Recorde-se que a PJ deteve oito suspeitos do furto de armas em Tancos. A operação, desencadeada pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo e pelo magistrado do DCIAP Vítor Magalhães, iniciou-se pelas sete da manhã, com buscas domiciliárias aos elementos suspeitos de terem participado no assalto ao paiol da base militar a 28 de junho de 2017, na zona Sul e Centro do país.

“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes”, informou a PJ.